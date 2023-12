Provincia L'Aquila:Caruso,bilancio solido,ok primi in Italia

"Abbiamo approvato un bilancio florido e solido, in grande anticipo rispetto alle scadenze, e siamo forse i primi in Italia. Confermiamo una grande capacità di investimento e il progressivo contenimento della spesa corrente, in pieno equilibrio rispetto all'efficienza e alle esigenze dell'ente". Così il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, e vicepresidente nazionale dell'Unione province Italiane (Upi), subito dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 cn oltre 246 milioni di euro, da parte del consiglio provinciale riunito oggi all'Aquila. "Nel 2016 le previsione di investimento dell'amministrazione provinciale erano di soli 3 milioni, ora, considerando tutte le voci, siamo oltre i 200 milioni, con un incremento esponenziale, che ci ha consentito in questi anni di intervenire su tante criticità nella rete viaria e sull'edilizia scolastica, ricreando una armonia con le pubbliche amministrazioni - ha spiegato Caruso, il quale ha poi inteso ringraziare i consiglieri provinciali che non si ricandideranno alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale fissate il 21 dicembre prossimo: per la maggioranza di centrodestra, il vice sindaco di Pratola Peligna, Nunzio Tarantrelli, e il consigliere comunale di San Benedetto del Marsi, Quirino D'Orazio, per l'opposizione di centrosinistra, il sindaco di Acciano, Fabio Camilli. "Provo un sentimento di dispiacere, con voi si conclude un rapporto lungo e fruttuoso, sono sicuro che porterete a casa l'orgoglio di aver fatto un grande lavoro, che nasce anche dal fatto che qui siamo stati bravi a mettere da parte i conflitti politici e le appartenenze, con concretezza e terzietà. Un modello a cui altri enti dovrebbero ispirarsi", ha detto Caruso.



