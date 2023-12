Provincia L'Aquila:Calvisi,ok bilancio unicum in Italia

"E' un bilancio approvato entro l'anno, un unicum in Italia, a conferma di una programmazione oculata e agile, ed è da rimarcare con forza che ben 113 milioni sono per le opere pubbliche, e solo nel 2024 ci sono 100 milioni di euro finanziati e programmati. Tutto ciò è merito anche del grande lavoro degli uffici, nonostante il non adeguato numero di personale, un effetto che scontiamo ancora per la sciagurata riforma Delrio".

Così il vicepresidente della Provincia dell'Aquila, Vincenzo Calvisi, consigliere comunale di Fossa, sull'ok all'unanimità da parte del Consiglio provinciale al bilancio di previsione 2024-2026 caratterizzato da oltre 240 milioni di risorse. Anche il consigliere di opposizione Fabio Camilli, del Pd, ha espresso soddisfazione per i 2 milioni di euro per ricostruire il ponte di Molina nella valle Subequana, determinante anche per il collegamento viario della sua Acciano. "In questo bilancio ci sono tanti interventi programmati negli anni passati e che ora potranno diventare cantieri, nella valle Subequana oltre che in quello di Molina, si interverrà anche su altri ponti, per circa 2 milioni di euro, e ci sono oltre 800 mila euro per la messa in sicurezza delle strade", ha detto. Ha spiegato il vicesindaco di Pratola Peligna, Nunzio Tarantelli, esponente della maggioranza di centrodestra: "un bilancio che mi soddisfa perché sono state allocate le giuste risorse, con attenzione anche per l'area Peligna, a cominciare dagli interventi previsti per l'Istituto Serpieri di Pratola, e ci saranno anche risorse adeguate per la rete viaria".

Il consigliere di maggioranza Quirino D'Orazio ha evidenziato che "dei 113 milioni parte significativa sarà utilizzata nella Marsica, e uno degli interventi più importanti, per oltre 4,4 milioni è sulla strada provinciale Marruviana, ma si investirà anche sulla viabilità della Valle roveto, della Valle del Giovenco, di Pescasseroli, di Avezzano e della valle del Cavaliere". Infine, ancora per la maggioranza in Provincia, Gabriella Sette, consigliere di opposizione al comune di Pizzoli: "La Provincia dell'Aquila, con questo bilancio di previsione, conferma di essere virtuoso, efficiente e attento alle esigenze dei territori e dei cittadini, ripartendo con equità e oculatezza le risorse. Per il territorio che rappresento sono previsti ad esempio nel prossimo triennio interventi importanti per la viabilità del lago di Campotosto, in particolare su numerosi ponticelli, come pure a Montereale e Lucoli. Nella mia Pizzoli ci sarà il rifacimento di tratti della strada provinciale 29".



