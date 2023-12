Qualità della vita, Pescara prima in Abruzzo

Pescara al 41/o posto della classifica nazionale e prima in Abruzzo, seguita da L'Aquila, in 54/a posizione, Teramo, 58/a, e Chieti, 61/a. Questi i risultati per l'Abruzzo della 34/a edizione dell'indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, pubblicata oggi sul quotidiano economico. Anche quest'anno l'indagine prende in esame 90 indicatori, suddivisi nelle sei macrocategorie tematiche che accompagnano l'indagine dal 1990: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

La provincia di Pescara sale di tre posizioni. La performance migliore riguarda i medici di medicina generale, che collocano il territorio al primo posto per numero di professionisti attivi ogni mille abitanti, mentre la peggiore riguarda i furti di automobili, per cui è 92/a in classifica. Per quanto riguarda i singoli indicatori, Pescara scende al 63/o posto per Ambiente e servizi, perdendo 32 posizioni rispetto al 2020-2021. In calo anche Affari e lavoro (66/a posizione, -18). Migliorano 'Ricchezza e consumi' (68/a, +2), Giustizia e sicurezza (37/a, +18), Demografia e società (12/a, +11) e Cultura e tempo libero (10/a, +10).

L'Aquila, 54/a, cresce di 9 posizioni. La provincia migliora per quanto riguarda Giustizia e sicurezza, dove si posiziona decima in Italia, guadagnando 32 posizioni. Bene anche Cultura e tempo libero (43/o posto, +18) e Ambiente e servizi (69/o, +6).

Invariata la posizione per Ricchezza e consumi (67/o).

Peggiorano Demografia e società (41/o posto, -6) e Affari e lavoro (67/o, -3).

La provincia di Teramo guadagna 10 posizioni. Ad eccezione di Giustizia e sicurezza (76/o posto, invariato), migliorano tutti gli indicatori: Demografia e società (35/o, +34), Ricchezza e consumi (+8), Ambiente e servizi (29/mo, +8), Affari e lavoro (53/mo, +6) e Cultura e tempo libero (39/mo, +4).

Chieti guadagna 14 posizioni. Tutti in miglioramento gli indicatori: Ricchezza e consumi (+8), Affari e lavoro (+4), Giustizia e sicurezza (+22), Demografia e società (+34), Ambiente e servizi (+1), Cultura e tempo libero (+13).



