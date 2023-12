Presidente Molise ricoverato a Chieti, miglioramento costante

"Il decorso post operatorio è buono e non presenta complicanze. Il presidente sta recuperando energie, è stato mobilizzato e ha già fatto le prime passeggiate lungo i corridoi del reparto. Siamo soddisfatti della risposta e del miglioramento costante delle sue condizioni". A parlare è Umberto Benedetto, Direttore della Cardiochirurgia dell'ospedale di Chieti dove si trova ricoverato, da alcuni giorni, Francesco Roberti, presidente della Regione Molise, a seguito di un intervento di rivascolarizzazione coronarica eseguito in urgenza.

Nel bollettino diramato dalla Asl Lanciano Vasto Chieti il chirurgo non si sbilancia sulla possibile dimissione, ma precisa che per un recupero completo delle forze potrebbe essere necessaria ancora una settimana.



