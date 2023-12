Paesaggio terrazzato e terre abbandonate sulla Maiella

In occasione della Giornata Mondiale del Suolo, la FAO ha promosso una serie di iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della conservazione del suolo e della biodiversità agricola. In questo contesto, il Parco Nazionale della Maiella ha organizzato un incontro per analizzare le prospettive per la valorizzazione dell'agrobiodiversità. Il tema della mattinata di domani, 5 dicembre, saranno il paesaggio terrazzato e le terre abbandonate del Parco della Maiella, con particolare riferimento alla biodiversità del suolo. L'incontro si terrà nella sede operativa del Parco a Sulmona (L'Aquila) e vedrà la partecipazione di esperti del settore, agricoltori e rappresentanti delle istituzioni locali.

L'obiettivo dell'incontro è analizzare le sfide e le opportunità che si presentano per la valorizzazione dell'agrobiodiversità del territorio del Parco, attraverso la riqualificazione delle terre abbandonate e la promozione del paesaggio terrazzato. In particolare, si discuterà delle strategie per incentivare la produzione di prodotti locali di alta qualità, favorendo lo sviluppo di filiere agroalimentari sostenibili e la valorizzazione delle tradizioni locali.

L'incontro rappresenta un'occasione importante per approfondire la conoscenza del territorio del Parco Nazionale della Maiella e delle sue risorse naturali, culturali ed economiche. La partecipazione attiva dei cittadini e delle comunità locali è fondamentale per garantire il successo delle iniziative volte alla valorizzazione dell'agrobiodiversità e alla promozione di un modello di sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ambiente.



