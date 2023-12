Firme per introdurre reato 'omicidio sul lavoro', Usb a Chieti

Approderà a Chieti il prossimo 6 dicembre, in piazza Vico, la raccolta firme a sostegno della proposta di legge per l'istituzione del reato di omicidio sul lavoro, promossa da Rete Iside Onlus: a richiamare l'attenzione sull'importanza "di continuare con più forza sulla raccolta firme" è l'Usb Abruzzo e Molise. "Ogni giorno siamo costretti a fare il conto dei morti e degli invalidi permanenti tra chi va al lavoro e non torna più a casa, nel frastuono ipocrita di chi cerca di scaricare ogni volta una responsabilità che sta solo nella ricerca del maggior profitto da parte delle aziende" si legge in una nota del sindacato secondo cui si tratta di "una guerra di cui nessuno vuol parlare".

L'Usb evidenzia che negli ultimi cinque anni in Italia oltre quattromila lavoratori sono morti sui luoghi di lavoro, quasi 4 milioni hanno riportato ferite a causa di tagli, schiacciamenti, urti, cadute dall'alto, circa 300mila hanno subito un danno permanente, oltre 300mila si sono ammalati perché esposti ad agenti inquinanti e a ritmi di lavoro usuranti. "A fronte di questi numeri impressionanti le pene comminate ai responsabili della mancata osservanza delle previsioni di legge in materia di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro sono pochissime e spesso irrilevanti - sottolinea il sindacato - Con la proposta di Legge di Iniziativa Popolare si intende prevedere il reato di omicidio sul lavoro e lesioni gravi-gravissime, alla stregua della recente introduzione del reato di omicidio stradale, nonché un sistema di sanzioni e di pene che determinino un potere di deterrenza efficace nei confronti di chi, con l'obiettivo di ridurre i costi ed aumentare il profitto, deliberatamente violi gli obblighi di legge e provochi infortuni mortali e lesioni gravi per lavoratrici e lavoratori". Nell'occasione del 16/o anniversario della strage della Thyssenkrupp, in cui morirono sette operai, l'Usb ha indetto una giornata di mobilitazione nazionale "invitando tutte le strutture del sindacato a tornare nelle piazze, ad organizzare quanti più banchetti possibili per fermare questa strage che non conosce tregua".



