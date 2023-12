Clochard morto carbonizzato a Termoli, la salma a Chieti

E' stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Chieti la salma del clochard trovato carbonizzato a Termoli (Campobasso) nell'ex chiosco bar di Pozzo Dolce il 29 novembre scorso. Programmata per domani mattina l'autopsia, è previsto il rientro in giornata nell'obitorio dell'ospedale 'San Timoteo' della città molisana. Secondo quanto ricostruito finora, potrebbe trattarsi di un uomo di origine romena.

Intanto, procedono gli accertamenti degli uomini del Niat, Nucleo investigativo antincendio dei Vigili del Fuoco, sull'origine del rogo che ha bruciato la struttura in legno di Pozzo Dolce. La Polizia di Stato è al lavoro per risalire ad altri testimoni di quanto accaduto la sera del 29 novembre, quando si è sviluppato l'incendio.



