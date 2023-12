Campo di Giove prepara impianti. In tremila ai mercatini

Campo di Giove resta con il fiato sospeso per la prima vera nevicata della stagione, pronto a mettere in mostra i propri impianti ai turisti che già stanno affollando il paese per i mercatini di Natale, organizzati dalla Pro Loco. Gli impianti sono stati revisionati e per il collaudo si attende solo la coltre bianca. "Almeno mezzo metro di neve ci vorrebbe perché con le attuali condizioni climatiche non riusciamo a partire. L'inverno stenta a decollare, alla luce delle temperature tropicali dello scorso venerdì. Tuttavia noi abbiamo giocato d'anticipo. Per cui siamo pronti per la stagione" spiega il sindaco, Michele Di Gesualdo. Intanto a Campo di Giove il Natale si è acceso da qualche settimana per l'appuntamento tradizionale dei mercatini che quest'anno, grazie alla Pro Loco e al consigliere comunale Mattia Del Mastro vantano alcune novità sul piano della logistica e delle curiosità. Venti giorni di festa, esposizioni e aggregazione in piazza in tandem con la Ferrovia dei Parchi. Già in tremila hanno visitato i mercatini, senza contare quelli che stanno raggiungendo le seconde case.



