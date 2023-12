"Un'altra montagna è possibile", non solo neve con Cna

Torna per il quarto anno "Active Abruzzo", evento organizzato dalla Cna Turismo per valorizzare la vacanza attiva e il turismo esperienziale, con nuove frontiere da esplorare nel territorio abruzzese. L'edizione 2023 prende il via oggi per concludersi martedì prossimo 5 dicembre, si intitola "Active Abruzzo Bianco" e prevede un contenitore di ricco di appuntamenti legati alla montagna, al di là della passione per lo sci.

"Quest'anno affrontiamo i temi della montagna e quindi della neve. Vogliamo dire oggi che ci può essere un'altra montagna che può creare ricchezza, sviluppo e una nuova sostenibilità, quindi nuovo reddito per l'Abruzzo. Per questo abbiamo organizzato una serie di eventi che ci vedranno da oggi al via con l'arrivo degli ospiti ovvero tour operator e stampa specializzata. Domani viaggio con la 'Transiberiana d'Abruzzo', il 3 dicembre saremo nel Parco Regionale Velino-Sirente, il giorno successivo sul Gran Sasso e il 5 dicembre andremo nel Parco della Maiella. Il 4 mattina - ha spiegato in conferenza stampa oggi a Pescara il responsabile di Cna Turismo Abruzzo, Gabriele Marchese - ci sarà un workshop dal titolo 'un'altra montagna è possibile' tra sviluppo e sostenibilità. Ci auguriamo un'ottima stagione invernale. La neve è arrivata presto e ci sono le premesse per poter fare un ottimo lavoro".

Il presidente regionale di Cna Turismo Claudio Di Dionisio ha poi aggiunto che "questa con Active Abruzzo Bianco è un'occasione per valorizzare la montagna affinché valorizzi lei stessa tutte le attività organizzate in un'ottica sostenibile.

Quest'anno vogliamo porre l'attenzione sulla sostenibilità delle attività che la montagna può ospitare dando opportunità di ripopolamento e di attività che possano crescere sulla montagna.

Porteremo gli operatori nei nostri tre Parchi nazionali e nel Parco regionale, fiore all'occhiello per far vedere quello che è possibile al di là degli impianti di risalita".



