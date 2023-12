Ruba auto a Sulmona ma non si accorge del gps, preso su A14

Ruba l'auto in sosta nei pressi del depuratore ma viene rintracciato grazie al gps. Un soggetto straniero è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della compagnia di Sulmona, al termine degli accertamenti investigativi avvenuti in sinergia con la Polizia Stradale.

L'episodio è avvenuto nei pressi del depuratore di Sulmona dove un uomo aveva lasciato la sua vettura in sosta, una Fiat Punto, con le chiavi nell'abitacolo.

Il proprietario della vettura doveva sbrigare alcuni servizi.

Quel lasso di tempo di appena dieci minuti è bastato al ladro di automobili per compiere l'azione delittuosa, mettere in moto e tentare la fuga. La vittima del furto si è quindi recata ai Carabinieri per sporgere denuncia. Al quel punto, grazie al gps, si è riusciti a localizzare la vettura sull'autostrada A14, sul territorio marchigiano. L'automobilista è stato quindi fermato e denunciato all'autorità giudiziaria per furto con destrezza mentre l'automobile sarà restituita al legittimo proprietario.

Un'attività d'indagine condotta dai Carabinieri di Sulmona unitamente alla Polizia Stradale che ha fermato l'uomo in autostrada per i riscontri e controlli del caso



Riproduzione riservata © Copyright ANSA