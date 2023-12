Presidente Molise ricoverato a Chieti, operato al cuore

Il presidente della Regione Molise Francesco Roberti è ricoverato all'ospedale di Chieti per sottoporsi a un intervento di bypass coronarico. Da fonti mediche, come cita il quotidiano Il Centro, si apprende che si tratta di un intervento programmato e che il governatore sta bene e tornerà al lavoro nei prossimi giorni. Roberti all'inizio della campagna elettorale per le Regionali, la scorsa primavera, era stato colto da un malore ed era rimasto per alcuni giorni ricoverato a Termoli.



