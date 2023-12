Comitati, 'cantiere Snam inutile e illegale'. Nuovo sit-in

I comitati cittadini per l'ambiente vanno avanti con la battaglia contro la realizzazione della centrale Snam a Sulmona e fissano un sit-in davanti al cantiere di Case Pente per le ore 11 del prossimo 8 dicembre.

"La centrale di compressione di Sulmona e un pezzo del metanodotto Linea Adriatica (il Sestino-Minerbio) sono stati inseriti dalla Commissione Europea nel Pnrr su proposta del governo Meloni: è un'ottima notizia per la Snam e l'Eni ma nello stesso tempo una pessima notizia per i cittadini italiani che si vedranno costretti a pagare attraverso la bolletta energetica due opere totalmente inutili"- insorgono i comitati ricordando che il governo "continua a restare inerte di fronte a un cantiere palesemente illegale come quello aperto dalla Snam a Case Pente, in aperta violazione del decreto VIA rilasciato a condizione che venissero adempiute 22 prescrizioni prima dell'inizio dei lavori. Il che non è avvenuto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA