Inaugurato centro diurno per disabili in Valle Roveto

Inaugurato il centro diurno per disabili a Civita d'Antino, con oltre 20 posti disponibili. Un progetto promosso dall'Unione dei comuni montagna marsicana, che si va ad aggiungere ai centri per disabili già attivi nei comuni di Aielli e Celano. Nei prossimi giorni aprirà un nuovo centro per disabili anche a Carsoli. Ha partecipato all'evento, l'assessore al bilancio della Regione Abruzzo Mario Quaglieri, insieme a tutti i rappresentati delle amministrazioni comunali della Valle Roveto; delegato dal presidente dell'unione dei comuni marsicani Settimio Santilli il Sindaco di Pescina dei Marsi Mirko Zauri.

La struttura è stata messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Civita d'Antino ed è gestita dall'Associazione "Help Handicap". Il funzionamento è a carico dell'Unione dei comuni che gestisce i servizi sociali attraverso il piano di zona.

Attualmente sono 7 i ragazzi assistiti in struttura, che pagano una piccola retta per l'assistenza. "Il centro diurno è una risposta importante che l'unione dei comuni dà a questo territorio - commenta il sindaco di Civita d'Antino Sara Cicchinelli - si vanno a coprire, finalmente, anche le esigenze di un territorio dove il tasso di crescita di questi ragazzi speciali è in aumento. E' stata restituita' la dignità - conclude il Sindaco - a queste persone che finalmente hanno la possibilità di esprimere le loro esigenze, di confrontarsi con altre persone, di crescere e anche di divertirsi".



