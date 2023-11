Teatro: prima nazionale Tsa all'Aquila con Gullotta e Grossi

Prima nazionale a L'Aquila per il nuovo spettacolo prodotto dal Teatro Stabile d'Abruzzo con Stefano Francioni Produzioni e Argot Produzioni, 'In ogni vita la pioggia deve cadere' con Leo Gullotta e Fabio Grossi.

Un appuntamento che si annuncia come un altro sold out per la stagione teatrale aquilana al Ridotto del teatro comunale nelle date di domani, giovedì 30 novembre, alle ore 21 e venerdì 1 dicembre alle ore 17.30 e alle ore 21.

'In ogni vita la pioggia deve cadere' con la regia Fabio Grossi racconta la storia di una vita, la vita di due persone che vivono assieme e che si amano. Utilizzando il linguaggio in voga oggi si può dire che viene raccontata una "famiglia arcobaleno', ma senza figli, solo due persone.

Punto focale è la casa, che accoglie questa unione. Due persone di età differente, non la classica tipologia di bellezza, ma persone vere: gioie e dolori, con tanta fantasia.

Papi e Piercarlo sono due uomini che svolgono la propria esistenza con tranquillità e serenità fino a che, un giorno, arriva 'la pioggia' e questa vita, ideale, viene stravolta. Quando ci sono problemi, non siamo mai preparati ad affrontarli, ma lo si deve fare. La commedia parla d'amore, di umanità, di verità, di condivisione.

In scena due attori, una casa, due vite che sono una vita, due attori straordinari che con carisma e leggerezza hanno la rara capacità di emozionare, stupire, divertire.

Il biglietti possono essere acquistati sulla piattaforma www.ciaotickets.it oppure nella biglietteria del Ridotto del Teatro Comunale da un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA