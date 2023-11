Neuropsichiatria: Asperger Abruzzo sospende manifestazioni

L'associazione Asperger Abruzzo ha deciso di sospendere la manifestazione programmata per il 4 dicembre dopo aver ottenuto per il prossimo 6 dicembre un incontro con la Asl Lanciano Vasto Chieti e con la Regione.

"Asperger Abruzzo concede con gioia la sospensione momentanea delle sue manifestazioni alla luce di un incontro che sembra essere tutt'altro che di facciata - dice la presidente dell'associazione Marie Helene Benedetti.

Il Direttore Generale, in questo incontro, ha messo in campo molte possibili risorse che hanno la competenza per fronteggiare l'emergenza Neuropsichiatria del nostro territorio, inducendoci a pensare che questa volta non saranno solo "chiacchiere" ma fatti, come chiedevamo".

L'associazione resta ferma su punti che ritiene inviolabili ovvero lo stop totale alla frammentazione messa in atto dal Distretto di Vasto, la risoluzione delle 3 liste di attesa della Neuropsichiatria che si collega al punto 1 portandole, forse, a 4 liste d'attesa, l'ampliamento degli spazi a partire dalle 3 stanze dedicate alla Chirurgia Ambulatoriale e l'acquisizione di personale competente.

"Siamo consapevoli del fatto che in questo momento la ASL02 è in difficoltà e siamo pronti, come abbiamo sempre fatto, a venir le incontro nelle sue possibilità, se quest'ultima userà ogni mezzo per risolvere il gravissimo problema che si è venuto a creare - aggiunge Benedetti. Non è nostra intenzione andare a battere i pugni per ottenere un risultato impossibile, ma ci aspettiamo uno sforzo immediato, notevole e continuo per adeguare questo reparto territoriale oggi in gravissima difficoltà".



