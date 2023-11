Michele Suriani nuovo direttore Adsu L'Aquila

Il dirigente regionale Michele Suriani è il nuovo direttore dell'Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell'Aquila.

È quanto stabilito nel corso della seduta della Giunta regionale di ieri. Suriani prende il posto di Paola Di Salvatore che a sua volta aveva sostituito Luca Valente.

Per circa due mesi, l'ente non ha avuto alla guida un dirigente con potere di firma. L'Adsu deve far fronte a diverse problematiche connesse a borse di studio e graduatorie relative, tutto questo senza dimenticare il tema della residenzialità degli studenti.



