Mario Shopping Kart, progetto studenti Abruzzo a Pni Milano

Il progetto "Mario Shopping Kart", sviluppato dal talentuoso team di giovani studenti della 5A dell'IIS Ettore Majorana di Avezzano, dopo la partecipazione alla MarsicUp e il trionfo al premio regionale StartCup Abruzzo, si aggiudica la partecipazione alla finale nazionale Piano Nazionale Innovazione (PNI) in programma per domani e venerdì al grattacielo Palazzo Lombardia a Milano.

Partiti dalla partecipazione alla MarsicUp 2023, contest che premia le idee innovative volte allo sviluppo del territorio organizzato da Marsica Sharing, gli studenti - Simone Angeloni, Marco Caniglia, Valerio Di Stefano, Martina Macerola, Luigi Torrelli supportati dalla guida dei professori Dimitri Felli e Luca Franchi - con il supporto di Innovalley, hanno preso parte e poi vinto l'ultima edizione della StartCup Abruzzo, aggiudicandosi il premio di 6.000 euro. La competizione regionale mira a promuovere e accelerare le idee di impresa più innovative provenienti da università ed enti di ricerca locali, con l'obiettivo di favorire la creazione di nuove imprese e startup ad alto contenuto tecnologico.

La vittoria regionale ha conferito non solo il premio in denaro, offerto dalla Camera di Commercio di Chieti e Pescara, ma un ulteriore slancio in avanti al progetto che porterà i ragazzi a Milano, per partecipare alla finale nazionale Piano Nazionale Innovazione (PNI), in programma domani e venerdì al grattacielo Palazzo Lombardia. Il Pni è la più grande Business Plan Competition d'Italia, organizzata selezionando i progetti di start-up più innovativi del Paese, provenienti dai vincitori delle 16 StartCup regionali attualmente attive.

Il presidente di Marsica Sharing, Giorgio Calisi, esprime soddisfazione: "Vedere il talento di questi giovani riconosciuto a livello regionale - afferma - è motivo di grande soddisfazione ed una grande ispirazione per chiunque creda nell'innovazione locale e nell'importanza di sostenere i talenti emergenti".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA