Crowdfunding per portare la lettura nei paesi d'Abruzzo

Un laboratorio di lettura ad alta voce, tenuto da un'attrice professionista e rivolto agli anziani in sei paesi dell'entroterra aquilano, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Navelli, San Benedetto in Perillis e Tione degli Abruzzi.

Un progetto innovativo, dall'evocativo titolo 'La Corriera dei nonni lettori', che porta la firma di Paolo Fiorucci, noto come 'Libraio di Notte', che prenderà il via all'inizio del 2024 e per il quale è scattata già una raccolta fondi (https://www.produzionidalbasso.com/project/la-corriera-dei-nonn i-lettori/).

Sono previsti sei incontri infrasettimanali nei sei comuni, che contribuiranno a farsi piccola comunità attorno alla parola letta e narrata, per creare calore e relazione. Il laboratorio servirà anche a ritrovare il piacere di leggere ad alta voce per se stessi e per chi ci sta accanto, in modo naturale e spontaneo.

Un appuntamento ogni venti giorni, in forma itinerante, di paese in paese, per stimolare curiosità, ricordi e riflessioni, per aprire gli sguardi. "A ogni incontro - spiega Fiorucci - leggeremo racconti brevi, storie di vita, leggende e fiabe dell'Abruzzo montano con brani tratti dalle opere di Antonio De Nino, Gennaro Finamore, Giovanna Pansa (le tre corone della letteratura regionale abruzzese) che, attraverso i corpi e le voci dei partecipanti, restituiremo al pubblico in una lettura corale, che avrà luogo nella città dell'Aquila, a conclusione di questo nostro peregrinare. Ogni incontro avrà la durata di novanta minuti e fornirà le basi metodologiche per la lettura ad alta voce".

Il progetto, al quale collaborano Valeria Pica e l'associazione Heritage Art Research Project (Harp) di Fontecchio, si propone di restituire agli anziani la funzione di narratori e depositari della conoscenza tradizionale, interpretando simbolicamente la loro presenza come spina dorsale delle comunità, così come l'Appennino è la spina dorsale dell'Italia.

La narrazione e la condivisione di storie sono attività antiche quanto l'uomo: è in questo modo che sono stati tramandati di generazione in generazione usi, costumi e tradizioni. Nelle civiltà orali, la narrazione aveva un valore magico, sacro, carico di un'emotività profonda.



