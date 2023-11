Campitello Matese, parte servizio Guardia medica turistica

L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha istituito il servizio stagionale di Guardia medica turistica a Campitello Matese, frazione di San Massimo (Campobasso). Partirà il prossimo 8 dicembre e terminerà il 1/o aprile 2024. Contestualmente ha pubblicato un Avviso per il reperimento dei medici necessari per la copertura delle attività "qualora i medici titolari di Continuità assistenziale non siano in numero sufficiente". Il servizio sarà attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18. Nel provvedimento è inoltre stabilito che gli utenti non residenti in Molise sono tenuti al pagamento, quale corrispettivo delle prestazioni fruite, di un ticket di 20 euro per le visite ambulatoriali e 35 euro per quelle domiciliari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA