Sulmona, Comune mette a norma canile dopo inchiesta Procura

Dopo venticinque anni il Comune di Sulmona (L'Aquila) rimette a norma il canile comunale di località Noce Mattei che non risulta iscritto nell'albo regionale. I lavori si sono resi necessari in fase d'istruzione della gara pluriennale e dopo l'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Sulmona che vede al momento quattro iscritti sul registro degli indagati per gli abusi edilizi sulla struttura e i presunti maltrattamenti ai cani ospitati.

Nell'agosto scorso, con una manovra di bilancio, la Giunta comunale aveva stanziato 150mila euro per gli interventi da realizzare, al fine della messa a norma della struttura, che ospita circa 150 cani. Il progetto prevede il ripristino degli spazi degli ambulatori, l'innalzamento delle reti esterne e interne per alcune decine di centimetri, la rimozione delle superfetazioni abusive e la costruzione di box per l'isolamento dei cani malati o particolarmente aggressivi.



