'Premio Medicina Italia', consegnati riconoscimenti a Pescara

Multidisciplinarietà, rispetto dell'etica, nuove tecnologie e intelligenza artificiale: sono stati alcuni temi dell'edizione 2023 del "Premio Medicina Italia", con la consegna dei riconoscimenti nella sala "Domenico Tinozzi" della Provincia di Pescara. Ad aprire i lavori è stato il ricercatore della Tufts University di Boston Pio Conti, immunologo internazionale di origini abruzzesi. L'evento organizzato dalla mutua "Abruzzese Salute" della Bcc di Cappelle sul Tavo, con il patrocinio dell'Amministrazione Provinciale, ha visto la premiazione di quattro eccellenze della sanità italiana. Riconoscimenti a Federico Maspes, presidente della Fondazione Hopen e responsabile di radiologia dell'European Hospital (Roma), Francesca Faravelli per la genetica medica (Gaslini di Genova), Cristina Mecucci per l'ematologia (Perugia) e Felice Giuliante per la chirurgia epatobiliare (Policlinico Gemelli di Roma). Nel corso della cerimonia è stato consegnato a Guido Morgese della Pediatria di Siena il premio alla carriera.

A consegnare i premi, tra gli altri, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il rettore dell'Università "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara Liborio Stuppia e i suoi predecessori Carmine Di Ilio e Uberto Crescenti, il presidente della Bcc Abruzzese Michele Borgia e il direttore di "Abruzzese Salute" Gianfranco Di Campli.



