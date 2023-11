Musica, 'Millennials' rassegna giovani interpreti al Cerulli

La rassegna 'Millennials' è lo spazio riservato a giovani talenti, molti dei quali già premiati in concorsi nazionali ed internazionali, che avremo modo di ascoltare nel nuovo contesto dell'Auditorium Cerulli - Casa delle Arti a Pescara in collaborazione con l'Associazione 'La Favola Bella': a spiegarlo è il direttore artistico della Società del Teatro e della Musica 'Luigi Barbara', Massimo Magri.

"Con questa iniziativa che ha preso il via con lusinghieri risultati già da un paio di stagioni - ha aggiunto - intendiamo valorizzare le giovani eccellenze dei Conservatori e delle Accademie italiane e offrire loro una ribalta che li proietti su palcoscenici sempre più prestigiosi".

Il prossimo appuntamento è per domenica 3 dicembre, alle ore 17.30 con Andrea Gialluca al clarinetto e Silvia Di Domenico al pianoforte. Domenica 10 dicembre, ore 17.30, Maura Marinucci al clarinetto e Desirée Scuccuglia al pianoforte. Domenica 17 dicembre, ore 17.30, Tommaso Gaeta, I Premio Concorso "S.Gazzelloni" 2022, al flauto e Manuela Marcone al pianoforte.

Per la stagione dei concerti prossimo appuntamento 1 dicembre a Pescara, ore 21 Teatro Massimo, Quartetto Mirus, musica da camera con Federica Vignoni al violino, Massimiliano Canneto al violino, Riccardo Savinelli alla viola e Luca Bacelli al violoncello. In programma musiche di Beethoven con Quartetto op.95 "Serioso". Stravinski con tre pezzi per Quartetto d'Archi.

Schubert per Quartetto in Re min. D810 con "La morte e la Fanciulla".



