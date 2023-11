'Mielinfesta' 12 vincitori premiati a Rocca di Mezzo

I migliori mieli dei Parchi dell'Appennino sono stati eletti sabato scorso, nella sede del Parco regionale Sirente Velino. La manifestazione Mielinfesta vuole esaltare le qualità dei mieli prodotti all'interno delle aree protette appenniniche, sottolineando altresì il forte legame tra apicoltura e ambiente, tra api e biodiversità, ma anche l'importanza del prodotto del miele, che ne rappresenta la diretta espressione.

Sono questi i 12 vincitori di Mielinfesta 2023, premiati a Rocca di Mezzo. Nella categoria Mieli Millefiori di Montagna: Apicoltura Colle Salera di Cecilia Pace di Pratola Peligna, Danilo Manari, Ginepri Rocca S. Maria, Serena Ottavi di Cessapalombo (MC), Vittorio Borrelli di Piani Palentini (AQ).

Apicoltura Monterotondo di Roberto D'Aroma, Rocca di Mezzo (AQ), La casa del miele di Egidio Berardinelli, S. Eufemia a Maiella (PE), Franco Di Cesare di Pizzoferrato (CH), Relugari di Giulia Maria Pendenza, Massa d'Albe (AQ). Per mieli uniflorali: Stregonia - Apicoltura Colle Salera di Cecilia Pace - Pratola Peligna (AQ) Girasole Apicoltura Colle Salera di Cecilia Pace di Pratola Peligna (AQ), Collarmele (AQ), Melata di Lorenzo Rossetti, Moggiona (AR), Trifoglio di Remo Palmerio, S.

Valentino (PE).

"L'iniziativa è cresciuta nel tempo", sottolinea il presidente del Parco Sirente Velino, Francesco D'Amore", permette di valutare annualmente la qualità dei mieli prodotti all'interno dei territori dei Parchi appenninici e, al contempo, di assegnare i giusti riconoscimenti ai produttori di miele, i quali si impegnano costantemente per migliorare e migliorarsi, in un'attività che valorizza anche il territorio di competenza.

Siamo lieti di aver ospitato, per l'edizione 2023, la cerimonia finale di premiazione dei mieli vincitori. Un'occasione di promozione comune che, sono sicuro, continuerà a crescere negli anni", conclude D'Amore.



