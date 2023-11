Edihamo, Abruzzo e Molise insieme per competitività digitale

Unire sforzi e competenze per stabilire un centro di competenza sulle tecnologie digitali con particolare attenzione all'Intelligenza artifiiciale e all'High performance computing (Hpc). Questi gli obiettivi di EDIHAMo - The European Digital Innovation Hub Abruzzo-Molise, iniziativa dei principali stakeholder delle due regioni. Dei temi in questione si è parlato stamani nella sede di Confindustria Chieti Pescara, nel corso dell'evento "Kick off meeting".

Muovendo i passi dagli obiettivi indicati dal Programma Europa Digitale, il progetto Edihamo, spiegano i promotori, "grazie alla presenza capillare sul territorio di partner di prestigio e competenza, permetterà una facilitazione comunicativa tra i centri di ricerca e le imprese del territorio, supportando la trasformazione digitale e l'innovazione di processo, aumentando la competitività nel mercato nazionale e internazionale. Tra i risultati più attesi - spiegano ancora - la creazione di un ecosistema resiliente che possa sopravvivere al futuro".

Il progetto, finanziato con da 4,5 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è il risultato di un grande lavoro che ha mosso i passi da Confindustria nazionale e ha trovato in Match 4.0, capofila del progetto e dei quasi trenta partner coinvolti, la sua forza.

"Il progetto - ha detto il presidente di Confindustria Chieti Pescara, Silvano Pagliuca - si inserisce perfettamente nella logica proposta da Confindustria che guarda a coniugare innovazione di alto livello finalizzata all'ampio orizzonte della sostenibilità e degli Esg. Edihamo sarà struttura di supporto e braccio operativo delle imprese per il loro pieno inserimento nelle politiche annunciate dal governo che vanno sotto il nome di Industria 5.0".



