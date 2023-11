Domenica al museo, apre anche Abbazia Celestiniana

Anche l'Abbazia Celestiniana di Sulmona entra nel circuito di musei e parchi archeologici statali che resteranno aperti gratuitamente il prossimo 3 dicembre per la 'domenica al Museo', iniziativa promossa dal Ministero della Cultura. Il sito di via Badia aprirà dalle 9 alle 13.30. Il complesso monumentale, che occupa una superficie di 16.600 mq., sorge a soli 5 Km dal centro di Sulmona in località Badia, nella fascia pedemontana del Morrone, in un territorio fin dall'antico deputato alla sacralità e da sempre in dialogo con il vicino eremo di S. Onofrio, rifugio prediletto di fra' Pietro e con l'imponente Santuario di Ercole Curino.





