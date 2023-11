Accoltellato all'Aquila, arresto 16enne per tentato omicidio

Un minorenne è stato arrestato a seguito dell'aggressione con coltello ai danni di un 21enne nei pressi nella zona di Colle Sapone, all'Aquila, nella tarda mattinata di ieri.

Il minore, individuato e bloccato mentre stava cercando di allontanarsi, era stato subito condotto in Questura per gli accertamenti di rito. Si tratta di un 16enne di nazionalità marocchina. Avrebbe assestato un fendente alla schiena dell'altro, fatto accertato anche grazie all'esame delle immagini delle telecamere presenti.

Dovrà così rispondere dell'accusa di tentato omicidio. La polizia, intervenuta poco dopo l'aggressione, ha anche sequestrato e un cellulare per successivi accertamenti. Un altro giovane, maggiorenne, è stato denunciato.

Sono in corso ulteriori approfondimenti di indagine, coordinati dalla Procura minorile dell'Aquila, per far luce su ogni ulteriore aspetto della vicenda. Il fatto è avvenuto nei pressi della fermata dell'autobus, in un momento in cui la zona era molto affollata. Il giovane aggredito è stato soccorso nei pressi di un vicino bar e, quindi, trasportato in ospedale per delle cure urgenti; è fuori pericolo.

A seguito della riunione del Comitato di sicurezza riunito dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo, sono stati intensificati i controlli delle forze dell'ordine nella zona.



