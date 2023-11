Abruzzo protagonista mini serie Tv 'Il mio dolce preferito'

La Regione Abruzzo partecipa al progetto 'Emozioni Italiane - Il mio dolce preferito', una miniserie televisiva nel corso della quale sei personaggi famosi si metteranno alla prova preparando il loro dolce preferito insieme al maestro Federico Anzellotti, pasticciere pescarese considerato tra i migliori al mondo. Il vicepresidente della Giunta regionale con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente, parteciperà alla conferenza stampa di presentazione della serie in programma domani a Roma. Il progetto rientra nella più ampia mission dell'assessorato all'Agricoltura, tramite il braccio operativo dell'Azienda regionale per le attività produttive (Arap), per la commercializzazione e internazionalizzazione dell'agrifood sostenibile abruzzese, anche attraverso l'interazione tra eccellenze gastronomiche e iniziative di intrattenimento e di spettacolo. Portare l'Abruzzo verso il grande pubblico, e portarlo alla conquista dei mercati mondiali, è un punto cardine della missione di Arap, obiettivo che sta perseguendo anche attraverso il format che vede l'inserimento di cene, degustazioni ed eventi all'interno dei cartelloni di importanti festival cinematografici, tra cui il Festival del Cinema italo-spagnolo a Palma di Maiorca, in Spagna, a giugno scorso, e all'Italian Serbian Film Festival a Belgrado, in Serbia, a settembre.

"Nell'ultimo anno - dichiara il vicepresidente Imprudente - l'Abruzzo ha partecipato a diverse missioni internazionali volte a valorizzare le eccellenze enogastronomiche della nostra terra, missioni che hanno creato e rafforzato rapporti con paesi esteri, fondamentali nel percorso di espansione verso nuovi mercati mondiali." "Questa serie tv è senza dubbio un'importante occasione per la promozione del territorio abruzzese, anche in ambito turistico, ma soprattutto è un ulteriore passo avanti nella creazione del 'Brand Abruzzo', progetto a cui stiamo lavorando da circa un anno con molta determinazione", conclude Imprudente.

La miniserie televisiva avrà tra i protagonisti le attrici Martina Stella, Anna Safroncik, Milena Miconi, gli attori Luca Capuano, Dario Bandiera, e il campione di nuoto Massimiliano Rosolino.



