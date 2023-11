Teatro, debutta in Argentina 'Stéfano' nuova produzione Tsa

Debutterà in Argentina 'Stéfano', nuova produzione del Teatro stabile d'Abruzzo, in collaborazione con il Teatro del Sangro. Un testo classico del teatro argentino, un grottesco scritto nel 1928 da Armando Discepolo, che per la prima volta, con la produzione del Teatro Stabile d'Abruzzo in collaborazione con il Teatro del Sangro e il Teatro Abeliano di Bari, è stato tradotto e messo in scena in italiano.

La regia è a cura di Stefano Angelucci Marino, sul palco insieme a Vito Signorile, Tina Tempesta, Rossella Gesini, Paolo Del Peschio. Scenografia di Tibò Gilbert e costumi di Luisa Nicolucci con maschere sono a cura di Brat Teatro di Udine.

Questa la sinossi: un immigrato italiano di nome Stéfano, musicista di professione, sogna di avere successo con la scrittura di un'opera musicale in Argentina e convince gli anziani genitori a seguirlo in Sud America in questa avventura, promettendo un futuro migliore. Si sposa con Margherita, mettono al mondo tre figli. Gli anni passano. L'equilibrio di quel progetto si misura non solo nel cuore del protagonista ma anche in chi lo ha accompagnato e chi gli è succeduto nella vita: i suoi figli e il suo allievo-discepolo.

Il progetto 'Stéfano' nasce dall'esperienza teatrale vissuta in Sud America (Argentina, Uruguay e Paraguay) dal 2014 a tutt'oggi dagli attori e registi Rossella Gesini e lo stesso Angelucci Marino grazie a quattro produzioni ('Tanos' 2016, 'Arturo lo chef' 2018, 'Hermanos' 2019 e 'Familia Paone' 2022) realizzate con il Tsa.

"Dopo essere entrati in contatto diretto con la prima, seconda, terza e quarta generazione dei migranti italiani e abruzzesi - ha spiegato Angelucci Marino alla conferenza di presentazione - abbiamo sentito ora il bisogno di affrontare la grande drammaturgia argentina di origine italiana". Lo spettacolo è stato presentato a palazzo Fibbioni dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, dal presidente della Regione, Marco Marsilio, e dal vicepresidente del Tsa, Carlo Dante. Il debutto è in programma il 2 e il 3 dicembre al Teatro Andamio '90 di Buenos Aires, il 5-6 dicembre al Teatro Arturo Jaureyche di Mar del Plata e l'8-9 dicembre al Teatro Empleados de Comercio di Rosario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA