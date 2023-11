La vittima dei reati di genere, convegno con Cpo Avvocati

Si terrà mercoledì prossimo, 29 novembre, alle ore 10:00 nell'Aula Riunioni "Di Biase" del Tribunale di Pescara il convegno "La vittima dei reati di genere profili giuridici e sociali" organizzato dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara.

L'evento, inserito nella campagna 2023 "#365 GIORNI NO alla violenza sulle donne", di sensibilizzazione e informazione sul tema della violenza di genere, dell'assessorato alle Politiche sociali e alla famiglia del Comune di Pescara, vedrà impegnati relatori che tratteranno, da vari punti di vista, le procedure e le criticità attinenti i reati di genere e gli strumenti a tutela della vittima.

Interverranno Ilaria Merenda, docente di Diritto Penale all'Università Roma 3, Anna Rita Mantini, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Pescara, l'avvocato Pasquale Guida, direttore dell'Osservatorio sulla Giurisprudenza dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Cinzia Di Cintio, ispettore di Polizia in servizio al Gruppo Anti Violenza presso il Tribunale di Pescara, il dottor Luca Battaglia di Cam - Itinere, responsabile dello Sportello di Ascolto degli Uomini Maltrattanti.

In occasione del convegno e con la collaborazione della Fondazione "Scarpette Rosse" sarà allestita nell'atrio dell'aula Di Biase una mostra di quadri realizzati dall'artista Cristina Silvestri sul tema della violenza sulle donne.



