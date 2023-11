Fiera dei Tartufi, fra contest, App e cerca con cani addestrati

La seconda edizione della Fiera internazionale dei tartufi d'Abruzzo, in programma all'Aquila dall'1 al 3 dicembre, propone tra le novità il progetto "Tartufai d'Abruzzo per un giorno", cerca simulata con cani addestrati in uno spazio di terra strutturato per lo scopo, che sarà organizzato dalla Scuola Majella e supportato dagli studenti dell'Istituto Agrario "Arrigo Serpieri" di Avezzano (L'Aquila). E ancora una sfida tra i 24 studenti degli istituti alberghieri della regione, divisi in squadre da due, che, dopo aver partecipato al contest social indetto da Arap, prepareranno all'Aquila i piatti proposti nel contest. Saranno valutati da una giuria di esperti che decreterà i vincitori: otto ragazzi parteciperanno a uno stage a Dubai nel ristorante dello Chef Miceli, nominato ambasciatore del tartufo d'Abruzzo nel mondo, e la squadra vincitrice riceverà un premio in denaro di mille euro.

Tra le novità c'è l'App, che rafforza e istituzionalizza la collaborazione tra le imprese agrifood e i ristoranti, consentirà di scoprire e contattare le attività di ristorazione localizzate in prossimità dell'evento e in tutta la regione, che proporranno menù creati per l'occasione: visitatori e acquirenti della Fiera, potranno degustare, direttamente sul territorio d'origine, piatti a base di tartufi neri e bianchi d'Abruzzo. "L'Arap, d'intesa con la Regione - sottolinea il direttore generale Antonio Morgante - è impegnata nella proposta di una seconda edizione ancora più performante, per dare un'impronta sempre più internazionale".

La Fiera internazionale si inquadra nell'operazione di conquista dei mercati esteri e nell'affermazione di un nuovo protagonismo dei prodotti di punta abruzzesi, avviata dalla Regione Abruzzo, per tramite di Arap, a partire dallo scorso anno, dalla missione all'Expo di Dubai e a Bruxelles, poi proseguita con l'Arabia Saudita, con un appuntamento scandinavo a Helsinki, uno a Stoccolma, e ancora con la presenza al Festival Internazionale del Cinema di Palma de Maiorca lo scorso giugno, e a fine settembre all'Italian Serbian Film Festival a Belgrado, in Serbia.



