Treno storico Natale al via tra neve e sold out

La neve a fare da cornice, l'entusiasmo in carrozza e i piccoli borghi già vestiti a festa.

Una partenza più che positiva per i treni storici di Natale che hanno fatto registrare il primo sold out nell'ultimo week end di novembre. In 1.350 sono saliti a bordo dei convogli storici, staccando il biglietto per godersi lo spettacolo delle montagne innevate. Il treno parte dalla stazione ferroviaria di Sulmona per raggiungere in seguito le località di Campo di Giove, Roccaraso e Castel di Sangro.

L'iniziativa è organizzata dall'agenzia viaggi Pallenium Tourism in collaborazione con la Fondazione FS Italiane. "Non potevamo chiedere di meglio. Musica, buon cibo e perfino la neve"- commentano alcuni passeggeri. La Ferrovia dei Parchi conferma il trend positivo degli ultimi anni, frutto di un lungo lavoro di squadra. Un biglietto da visita importante per le località ospitanti, da Sulmona fino a Castel di Sangro, da cui migliaia di appassionati da tutta Italia e dall'estero si attendono un'accoglienza all'altezza delle aspettative e della bellezza del viaggio in treno storico. I treni storici di Natale sono in programma fino al week end dell'Epifania. Già in 9 mila si sono prenotati mandando perfino in tilt il server di riferimento.



