Calcio: Pescara; Sebastiani, Zeman non è in discussione

"Zeman non è assolutamente in discussione e resta al suo posto. Noi abbiamo il nostro programma e sappiamo quello che dobbiamo fare e quello che possiamo fare". Dopo la sconfitta casalinga di ieri sera con il Cesena all'Adriatico, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani conferma il tecnico boemo nonostante la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare.

Un ruolino di marcia decisamente negativo che ha portato i biancazzurri a -15 dalla vetta. Ora martedì ci sarà la gara di Coppa con il Latina (ore 18 stadio Adriatico) e poi le trasferte di Chiavari e Pontedera che diranno molto sul futuro del Pescara e del suo allenatore. Ieri sera al 91' del match con i romagnoli fischi dagli spalti per un Pescara senz'anima. L'ultima vittoria risale al 22 ottobre (4-1 alla Lucchese).



