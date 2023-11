Tribunale Sulmona, 11 provvedimenti contro violenza genere

Sono undici i provvedimenti adottati dal Tribunale di Sulmona nell'arco degli ultimi undici mesi per contrastare la violenza di genere: 8 divieti di avvicinamento e 3 arresti di cui l'ultimo la scorsa settimana a Pratola Peligna. Sono i numeri che arrivano nella giornata del 25 novembre, dedicata all'eliminazione della violenza di genere.

Inoltre il Tribunale ha avuto circa 50 sopravvenienze di causa legate a tale fenomeno e ne ha definite una settantina. Numeri ancora alti secondo le associazioni che operano in rete con le forze dell'ordine.

Nel centro antiviolenza dell'associazione La Diosa sono state assistite 86 donne con un'età media di 43 anni, di cui solo il 23% ha completato il percorso. Nel Centro antiviolenza La Libellula della cooperativa Horion, solo nel 2023 sono state 56 le segnalazioni pervenute. Un dato in aumento rispetto alle 46 dello scorso anno. Salgono anche le prese in carico. Dalle 47 del 2022 si è passati alle 54 della corrente annualità. In totale sono 501 le donne prese in carico dal 2008 ad oggi mentre sono state 380 le segnalazioni.

"Le denunce stanno aumentando. Ciò dipende dal fatto che le donne hanno cominciato a prendere consapevolezza e a valutare alcuni campanelli d'allarme che, se trascurati, possono degenerare" interviene Emma Schiappa, ispettore della Squadra Anticrimine del Commissariato di Sulmona, secondo la quale la consapevolezza si è alzata, ma c'è ancora molto da lavorare.





