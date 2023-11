Si accascia al suolo mentre lavora in cantiere, muore 59enne

Era da poco arrivato sul posto di lavoro, un'impalcatura nel cantiere su un ponte lungo la strada provinciale 17, quando si è accasciato al suolo ed è morto. È avvenuto questa mattina a Bisegna (L'Aquila), inutili i tentativi di rianimare l'uomo, un 59enne di Pescasseroli (L'Aquila). Sul posto i Carabinieri della stazione di Ortona dei Marsi (L'Aquila) e il competente dipartimento della Asl aquilana per le verifiche delle misure di sicurezza.

La Procura della Repubblica di Avezzano (L'Aquila) ha disposto la ricognizione cadaverica per chiarire le circostanze del decesso. Stando alle prime informazioni, l'operaio stava lavorando per conto di una ditta incaricata dalla Provincia dell'Aquila dell'esecuzione di lavori sul ponte sul fiume Giovenco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA