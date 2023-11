Protocollo tra Comune L'Aquila e Centro antiviolenza

Un protocollo tra il Comune dell'Aquila e il Centro antiviolenza - associazione 'Donatella Tellini' è stato firmato stamani a palazzo Fibbioni. L'intesa, di proposta bipartisan, è stata firmata in concomitanza con la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A lanciarlo, oltre agli interlocutori principali, c'erano anche le consigliere comunali di tutti i partiti dell'assise civica. Nel concreto si struttura il sostegno al Centro a cui, da quando ha aperto nel 2007, si sono rivolte oltre 1.000 donne.

Hanno partecipato Ersilia Lancia, assessore alle Pari Opportunità; Manuela Tursini, assessore alle Politiche sociali; Silvia Frezza, presidente del Centro antiviolenza 'Donatella Tellini'; Roberta D'Avolio, presidente Anm Abruzzo e Referente Codice Rosso. Quest'ultima ha parlato della recente iniziativa relativa all'istituzione di un pool di magistrati in Procura che si occupa proprio di questi reati con competenze specifiche.

"Con l'obiettivo di combattere il fenomeno della violenza di genere - ha detto - è sorta la necessità collettiva di istituire all'interno di ciascuna Procura della Repubblica un pool di magistrati specializzati nella materia, perché questa tipologia di reati richiede sia una preparazione tecnica, anche in relazione al susseguirsi di norme sempre più stringenti in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, sia di una grande sensibilità, perché rispetto agli altri reati c'è molta più difficoltà a denunciare, specie nel caso della violenza familiare".

Saranno due gli appartamenti messi a disposizione come casa rifugio segreta gestiti anche grazie a una dotazione finanziaria indicata nel protocollo.



