Maltempo, traffico in tilt a Sulmona, vento e animali in fuga

Quattro asini e due cavalli in fuga da un recinto, nella tarda mattinata, nella frazione Marane di Sulmona, nell'intersezione con la strada statale 17. I sei animali sono finiti in strada creando non poche difficoltà al traffico veicolare che ha subito rallentamenti per oltre mezz'ora. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno rintracciato i proprietari degli animali; alla fine avalli e asini sono stati recuperati. Intanto sul territorio peligno si contano i primi danni per il maltempo. Il forte vento ha sradicato una delle telecamere poste nell'area esterna del parcheggio di Santa Chiara a Sulmona. E' caduta una rete di recinzione del cantiere allestito al liceo classico di piazza XX Settembre. Lungo la strada provinciale 51 tra Sulmona e Pratola Peligna e in via Cavate, alcuni alberi caduti hanno rallentato il traffico. Nella zona industriale sono scattate le verifiche per pali della luce e cavi dell'energia elettrica.





