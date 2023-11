Denso di San Salvo, prorogata cassa integrazione straordinaria

Si è concluso con la concessione di ulteriori sei mesi l'iter per la richiesta della proroga della cassa integrazione straordinaria alla Denso di San Salvo (Chieti), una delle aziende metalmeccaniche più grandi d'Abruzzo. E, come richiesto dalla Fiom, è stata scongiurata l'attivazione della cassa integrazione per transizione che, secondo il sindacato, sarebbe stato un vero e proprio disastro per i lavoratori. "Riteniamo che questo accordo di proroga della cassa integrazione straordinaria sia un passo necessario, ma non sufficiente - si legge in una nota della Fiom Cgil di Chieti - Ora l'azienda ha sei mesi di tempo per portare nuovo lavoro e programmare gli investimenti previsti dagli accordi".

Sulla vicenda interviene la presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Tiziana Magnacca che ringrazia il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio "per avere saputo cogliere le difficoltà che sta attraversando la Denso. L'occupazione e la produzione della Denso di San Salvo vanno tutelate e difese. I sindacati, l'azienda e la politica regionale, sollecitando il competente Ministero e il Governo, stanno facendo la loro parte - aggiunge Magnacca - Gli attuali sei mesi di cig ottenuti sono solo un piccolo passo avanti. Spetta a tutto il territorio difendere con le unghie e con i denti quello che è patrimonio professionale e occupazionale che in questi ultimi cinquant'anni hanno caratterizzato San Salvo facendolo diventare un polo di eccellenza nel comparto dell'automotive, tra attività diretta e indiretta. Chiediamo al presidente Marsilio di continuare a vigilare per la salvaguardia della produzione e dell'occupazione a Piana Sant'Angelo".



