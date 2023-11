Sospese elezioni Consorzio Bonifica Interno, Tar riammette lista

Il Tar Abruzzo ha sospeso l'esclusione di una lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Interno Aterno Sagittario di Pratola Peligna (L'Aquila). Le elezioni si svolgeranno in data da destinarsi. I giudici amministrativi hanno accolto la domanda cautelare e hanno fissato per il prossimo 13 dicembre la trattazione del ricorso presentato da alcuni candidati, rappresentati e difesi dall'avvocato Sara Fiorucci. Nello specifico i ricorrenti avevano chiamato in causa il Tar impugnando la delibera commissariale del 15 novembre, con la quale il Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Sagittario" ha stabilito l'esclusione dell'intera lista 'Uniti per la Bonifica e l'Irrigazione' dalle liste ammesse alle elezioni consortili per la posizione onerosa di uno dei candidati.

Per il Tar "sussistono le ragioni di estrema gravità ed urgenza richieste per la concessione della misura cautelare monocratica in deroga alla competenza collegiale del Tribunale".

Il Tar ha quindi ammesso con riserva la lista esclusa, nelle more della decisione di merito. Per effetto dell'ordinanza, il Commissario del Consorzio ha deciso di sospendere le consultazioni. "Non c'è il tempo di ristampare la scheda elettorale. Per questi motivi, sentita la Regione, abbiamo deciso di sospendere le elezioni e rinviarle a data da destinarsi" fa sapere il Commissario, Adelina Pietroleonardo.





