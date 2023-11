Server regionali in crash, 118 fuori uso in Abruzzo

Blackout delle linee del 118, nella notte, in Abruzzo. All'origine del problema ci sarebbe un crash dei server regionali, su cui sono in corso accertamenti tecnici. Il disservizio è andato avanti dalle 23.40 alle 2.15, poi la situazione è tornata alla normalità. Le aziende sanitarie hanno subito attivato il protocollo previsto in questi casi.

A Pescara, ad esempio, la Asl ha allertato Prefettura, Comando dei Carabinieri e Questura. In alcuni casi, si apprende, le chiamate in entrata si sono agganciate al vecchio sistema analogico e sono state inoltrate automaticamente al 112, che ha poi provveduto a contattare la centrale operativa del 118 tramite cellulare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA