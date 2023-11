D'Alfonso, stop pedaggio A14 per disagi su variante Pescara

Rendere gratuito il pedaggio tra i caselli di Pescara sud-Francavilla al Mare e Pescara ovest-Chieti dell'autostrada A14 fino a quando non verrà riaperta al traffico la galleria San Silvestro della circonvallazione (SS 714 dir B) che collega Montesilvano (Pescara) a Francavilla al Mare (Chieti). E' la proposta che Luciano D'Alfonso, deputato Pd e presidente emerito della Regione Abruzzo, sosterrà "fortemente in sede parlamentare per ridurre l'impatto della chiusura sulla viabilità ordinaria (statale Adriatica e riviera) e sull'inquinamento atmosferico.

Sin dal pomeriggio del 22 novembre, allorché si è verificato il crollo di una parete della galleria - scrive il parlamentare abruzzese - la circonvallazione è stata chiusa nel tratto interessato e il traffico è stato deviato sulla Statale 16 e sul lungomare. Le conseguenze sono state e restano tuttora pesanti, sia dal punto di vista della viabilità sia sotto il profilo dell'inquinamento. Per questo motivo, ritengo giusto chiedere la gratuità del pedaggio del tratto autostradale che potrebbe decongestionare il traffico da e per Francavilla al Mare, come già accaduto nel 2020 in Toscana a seguito del crollo del ponte di Albiano Magra. Invito anche gli altri parlamentari abruzzesi e la Regione - conclude D'Alfonso - a sostenere questa proposta per ridurre al minimo i disagi derivanti da questo evento".





