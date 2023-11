Calcio, a Pescara domani il Cesena, Zeman pensa positivo

Una gara spartiacque per il Pescara.

I biancazzurri reduci dal rinvio del match con il Pontedera (si giocherà il 5 dicembre in terra toscana) e da un periodo a dir poco opaco, con 5 punti conquistati in sette gare, sono chiamati a non sbagliare domani sera all'Adriatico (ore 20.45) il match con la capolista Cesena. La posta in palio è altissima per gli abruzzesi staccati 12 lunghezze dal primo posto. I numeri dei romagnoli parlano da soli, ma il Pescara ha l'obbligo di riscattarsi. Ma per l'esperto tecnico Zdenek Zeman quella di domani non è una partita da dentro o fuori: "Ho fiducia nella squadra che è di livello e speriamo di giocarcela col Cesena che è la miglior rosa del campionato. Io col Pontedera volevo giocare, si perde ritmo dopo sette giorni, però ci siamo allenati bene e dobbiamo dimostrare di fare bene. Il Cesena è forte, penso che verrà a fare la partita. Loro sono molto bravi, con calciatori forti tecnicamente e di esperienza. Hanno fatto più di 30 gol e vuol dire che davanti sono temibili".

Infine il commento sulla chiusura della curva decisa dal Giudice sportivo (per il match con l'Olbia del 9 dicembre) e su Vincenzo Zucchini, scomparso dieci anni fa e indimenticato calciatore e capitano del Pescara di cui è stato anche team manager. "È un errore chiudere la Curva. Per noi i tifosi sono una valore in più, speriamo che la squadra non ne risenta. Di Vincenzo Zucchini posso solo parlare bene, è stata una persona eccezionale che si è sempre messa a disposizione di tutti. L'ho conosciuto solo un anno, ma mi è rimasto sempre nel cuore". Per Pescara-Cesena saranno tutti a disposizione, ad eccezione del portiere in seconda Ciocci, infortunato.



