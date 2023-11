Bocce, gli abruzzesi in evidenza ai campionati italiani

Atleti abruzzesi in evidenza al Centro Tecnico Federale di Bergamo dove si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti, che hanno visto sabato 18 e domenica 19 novembre 2023 oltre 200 atleti delle specialità Raffa, Volo e Petanque contendersi undici titoli italiani in palio. Undici sono stati i titoli italiani assegnati, e in lizza, fino alla finale, sono stati anche gli abruzzesi Marco Di Nicola, Luca Santone e Matteo Angrilli tutti e tre del Circolo Bocciofilo Moscianese che hanno concorso come terna. A Bergamo si sono giocati la finale contro la Caccialanza che ha avuto la meglio sugli atleti abruzzesi che si sono comunque ben disimpegnati e hanno conquistato un ottimo secondo posto. Gli altri atleti del Comitato Regionale FIB Abruzzo che hanno partecipato ai Campionati Italiani Assoluti sono stati: due per l'Individuale, il Campione Regionale Francesco Palladino della Società Theate e Alessandro De Luca della Bocciofila Pinetese; per la coppia a rappresentare la regione Manuel Adorante e Federico Marrancone (entrambi della Pinetese).

"Siamo orgogliosi dei nostri atleti- ha dichiarato il presidente regionale FIB Abruzzo Gregorio Gregori - Si tratta di un'ottima seconda posizione che va ad aggiungersi all'altra medaglia d'argento conquistata ai Campionati di categoria C e all'oro nei Campionati di Società di terza categoria".



