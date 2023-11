Arte all'Aquila, le opere della mostra 'Blu' in un catalogo

Verrà presentato questo pomeriggio, alle 18, nella sede della Fondazione de Marchis (Corso Vittorio Emanuele II), il catalogo della mostra 'Blu' di Andrea Panarelli, allestita fino a qualche giorno fa negli spazi della Fondazione su Corso Vittorio Emanuele II.

Con l'artista, interverranno il curatore Emiliano Dante e lo storico dell'arte Antonio David Fiore. Ultimo pubblicato tra i cataloghi prodotti dalla Fondazione, 'Blu' racchiude l'esperienza espositiva delle opere di Panarelli, secondo l'allestimento pensato dall'autore e dal curatore, Emiliano Dante, proprio per la Fondazione.

"L'acqua - scrive lo stesso Dante - pare interessare Andrea Panarelli non tanto per la sua ricchezza simbolica, quanto per la sua capacità di veicolare una riflessione poetica sulla forma. Quello di Panarelli è un mare che tende ipnoticamente a un equilibrio tra strutturazione ed evanescenza, tra ordine e casualità, tra elemento contingente e geometria costante".

Il volume raccoglie, oltre ai testi, un apparato fotografico con gli scatti della fotografa Ela Bialkowska dello studio Okno e una selezione di immagini scattate dai visitatori.

Andrea Panarelli nasce a Zurigo nel 1975. Dopo aver iniziato come autodidatta, nel 2002 ha approfondito lo studio della pittura grazie all'incontro con Marcello Mariani. Nel 2007 si è iscritto alla Florence Academy of Art per acquisire la padronanza delle tecniche della pittura tradizionale. Tra le sue mostre principali 'Atto Nullo' e 'Ombra Illuminata' (entrambe al Museolaboratorio ex Manifattura Tabacchi, Città Sant'Angelo, 2014 e 2019), 'Naos' (2016, Palazzo Lucarini Contemporary, Trevi), "Dai Fuoco" (VarcoLabile, 2020, L'Aquila).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA