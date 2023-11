Tartufo, 60 aziende e influencer alla Fiera d'Abruzzo

Circa 60 aziende presenti con i loro stand, 18 ristoratori inseriti nella app dedicata per la ricerca di locali "vicini" dove gustare il tartufo, un servizio di bus navetta dal mega-parcheggio di Collemaggio dove la sosta sarà gratuita e un baby parking. Sono i contorni della seconda edizione della Fiera internazionale dei tartufi d'Abruzzo, in programma dal primo al 3 dicembre a L'Aquila, nel parco del Castello, e all'interno dell'Auditorium 'Renzo Piano'. L'Abruzzo è il secondo produttore di tartufo nero in Italia: in regione sono circa 3.500 i cavatori e circa 40 le aziende di trasformazione con un'attività di esportazione sempre più rilevante. La Fiera di dicembre vedrà anche food truck, incontri business-to-business tra produttori regionali e buyers dei mercati esteri strategici, in particolare Paesi arabi e del Nord Europa, momenti ludici con influencer quali Ruben e Francesca Gambacorta e il comico Giovanni Cacioppo, in collaborazione con il Teatro Stabile d'Abruzzo. L'evento è promosso dalla Regione Abruzzo, in particolare dall'Assessorato all'Agricoltura guidato dal vicepresidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, con una legge regionale ad hoc che vede il capoluogo abruzzese sede ufficiale; a organizzarlo è l'Azienda regionale per le attività produttive (Arap), braccio operativo dell'ente regionale. In vetrina il tartufo, eccellenza dei prodotti tipici del settore agroalimentare abruzzese, con le sue nove varietà di bianco e nero.

"Dopo la scommessa vinta e il successo nella prima edizione che ha richiamato migliaia di visitatori, vogliamo cogliere risultati ancora più ambiziosi nel progetto finalizzato a far diventare la Fiera un evento di rilievo internazionale, oltre, fatto non meno importante, a mettere a sistema un settore, frizzante e complesso, che ci viene invidiato per la qualità del prodotto - spiega Imprudente - La seconda edizione riserverà grandi sorprese e importanti novità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA