Scosse all'Aquila, lezioni sospese anche nei Comuni limitrofi

A seguito degli eventi sismici della giornata di ieri nella zona dell'Aquila, a titolo precauzionale, l'attività didattica è sospesa per la giornata di oggi anche nelle scuole dei Comuni di Tornimparte e Scoppito.

Entrambe le amministrazioni hanno redatto ordinanze specifiche.

Decisione analoga per le scuole del capoluogo e per l'Università dell'Aquila, con didattica sospesa nelle varie facoltà. Le attività di ricerca e amministrative si svolgeranno in maniera regolare. Ieri, subito dopo le scosse, in alcuni edifici dell'Università dell'Aquila gli studenti sono stati temporaneamente evacuati.

Ma solo dopo qualche ora è stata disposta la sospensione della didattica. Nella giornata di oggi non sarà possibile per gli studenti accedere a biblioteche, aule e sale studio dell'Ateneo.



