Naiadi:Fustinoni,controlli da 7 enti, ora ipotesi Fin-Comune

"Abbiamo dovuto dare risposte a sette enti che hanno effettuato controlli. Al normale cittadino qualche dubbio potrebbe venire. Azione mirata? Una ipotesi che mi è venuta ascoltando tanti commenti di semplici utenti. E oggi spunta fuori il Comune e la Fin per la gestione. Nutro delle perplessità". Lo ha detto il presidente del Club Aquatico Riccardo Fustinoni in una conferenza stampa dopo la revoca della gestione - prima affidata d'urgenza per quattro mesi, poi per 20 anni con un bando europeo - delle piscine le Naiadi da parte della Regione Abruzzo. La revoca era stata decisa lunedì scorso in autotutela con due determine dall'Agenzia regionale dell'Abruzzo per le Committenze (AreaCom) con l'annullamento di entrambe le aggiudicazioni.

"Il 13 ottobre - ha ricordato Fustinoni facendo la cronistoria di quanto accaduto negli ultimi mesi - abbiamo le chiavi dalla Regione per la gestione ventennale e il 14 e 15 ottobre facciamo due giorni di Open Day, ma senza gas perché erano state staccate le utenze precedenti del vecchio gestore.

Nonostante tre giorni abbiamo avuto 600 contatti. Poi sapete quello che è accaduto con la prima chiusura del 21 ottobre nel corso di un controllo dei vigili del fuoco. Il 3 e 5 novembre arrivano i Nas e la Asl e altri controlli. Abbiamo dovuto dare risposte a sette enti che hanno effettuato controlli".

Tornando a quanto accadrà nelle prossime settimane Fustinoni ha lanciato anche un appello. "Si parla di investimenti: voglio sperare che ci siano perché quando siamo entrati noi - ha spiegato - l'impianto era in uno stato indecoroso. Ora però chiediamo che le Naiadi riaprano. Non sappiamo con chi, ma spero con il cuore che l'impianto riapra presto perché c'è un gran bisogno di far allenare i ragazzi".



