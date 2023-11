Giunta Abruzzo, ok piano per polo culturale ex caserma Chieti

La Giunta regionale d'Abruzzo, nell'ambito del Masterplan, ha preso atto e approvato lo schema dell'accordo e il relativo Programma di valorizzazione, nell'ambito della procedura di acquisizione al patrimonio della Regione Abruzzo, di una porzione del compendio immobiliare "ex Caserma Bucciante" di Chieti, per realizzare un polo culturale integrato, che preveda anche la riallocazione della Biblioteca provinciale "A.C. De Meis". L'Amministrazione provinciale di Chieti, in qualità di soggetto attuatore, assume l'obbligo di realizzazione di tutte le opere necessarie a rendere l'immobile idoneo per ospitare la Biblioteca. Attraverso tale progetto, a Chieti, nel centro storico, vedrà costituito un comprensorio immobiliare di grande risalto storico-architettonico che ospiterà la culla della cosiddetta "Cittadella della Cultura" in cui saranno valorizzate la vivacità culturale cittadina e della stessa Regione nonché le diverse anime che compongono il tessuto socio-formativo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA