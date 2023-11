Concessione Gran Guizza, accordo da 178 mila euro

La Giunta Comunale di Popoli Terme (Pescara) ha approvato il protocollo d'intesa con lo stabilimento Gran Guizza che ha risposto alla procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione di concessioni pluriennali di sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente. Il bando di gara prevede, tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, un punteggio da assegnare proprio per la realizzazione di opere di compensazione a beneficio della collettività locale.

La relativa valutazione verrà effettuata in presenza di un progetto di massima delle opere con un prospetto di investimento, accordi o pre-accordi commerciali. Da qui il protocollo d'intesa che, tra le altre cose, prevede come compensazione la sistemazione idrogeologica del fiume San Callisto. La Gran Guizza, sempre in caso di affidamento della concessione trentennale, contribuirà alla realizzazione di opere di compensazione a beneficio della collettività del Comune di Popoli Terme, per interventi fino a 1 milione 200 mila euro.

"Lo stabilimento nel corso degli anni ha eseguito diversi interventi sul territorio, sia di tipo ambientale sia infrastrutturale a beneficio della collettività e dello sviluppo economico del Comune di Popoli, come la realizzazione del Museo dell'Acqua Minerale San Benedetto all'interno della sala Polivalente Gran Guizza" spiegano dall'amministrazione comunale.





