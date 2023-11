Balneari: Marsilio, bene Cassazione, sono orgoglioso

"Si tratta di una sentenza molto importante. Sono orgoglioso perché siamo l'unica regione italiana ad aver difeso i diritti dei balneatori". Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a proposito dell'accoglimento, da parte della Corte di Cassazione, del ricorso presentato dalla Regione Abruzzo, insieme al Sib, sindacato italiano balneatori in merito alla sentenza del Consiglio di Stato che aveva bocciato la proroga delle concessioni balneari.

"Ringrazio lo studio Brancadoro e Cerulli Irelli, che insieme all'avvocatura regionale diretta da Stefania Valeri, ha preparato il ricorso sapendo evidenziare il danno che questa prima sentenza avrebbe causato a un intero comparto non solo in Abruzzo me sull'intero territorio nazionale", conclude il governatore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA