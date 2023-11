Maltempo: su variante Pescara Anas chiude altra galleria

Dopo la chiusura, a causa di un cedimento strutturale di un tratto di parete, della galleria San Silvestro sulla strada statale 714 "Tangenziale di Pescara", nel territorio al confine tra Francavilla al Mare (Chieti) e Pescara, è stata chiusa, in via precauzionale, anche la galleria San Giovanni, nel territorio comunale di Montesilvano (Pescara), in seguito all'allagamento della carreggiata causato da acqua che scendeva a cascata dalla volta, come notato da molti automobilisti in transito.

Intanto Anas in una nota spiega che un tratto della tangenziale "è temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni, a causa del cedimento di una parte del rivestimento laterale all'interno della galleria 'San Silvestro', in località Francavilla al Mare in provincia di Chieti. Da alcune ore sull'intera zona sono in corso intense precipitazioni atmosferiche. Il distacco di una parte dei rivestimenti - si legge - causato da un anomalo convogliamento di acque provenienti da un impluvio di raccolta presente sui terreni soprastanti la galleria artificiale".

"Il traffico è deviato sulla viabilità locale (ex SS 16). Sul posto è presente il personale Anas per la gestione del traffico in sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile", conclude la nota.



